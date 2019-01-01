بريطانيا تتغلب على عقبات الخروج وتتجه لصناعة السيارات الكهربية

تتجه صناعة السيارات في بريطانيا، التي تسعى إلى التغلب على عقبات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في اتجاه الاعتماد على المزيد من الكهرباء حيث يتخلى المستهلكون عن الديزل عالي التلوث، مدفوعًا بالتقدم السريع في التكنولوجيا وسياسة الحكومة الخضراء.



وضعت أربع علامات تجارية شهيرة من مواليد بريطانيا ولكن الآن مملوكة لأجانب- بنتلي وميني الألمانية وجاجوار لاند روفر المدعومة من قبل الهند ولوتس التي تسيطر عليها الصين- خطط هذا الشهر لنماذج كهربائية بحتة تجلس إلى جانب نماذجهام من السيارات التي تعمل بالبنزين.



يذكر أن السيارات الكهربائية بالكامل، والتي تحتاج إلى شحن من التيار الكهربائي، والهجينة، التي تجمع بين الكهرباء مع محركات البنزين أو البنزين، تكتسب شعبية مع تحول المزيد من المستهلكين عن محرك الاحتراق الداخلي الناتج عن التلوث.