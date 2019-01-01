حركة "طالبان" الباكستانية تتبنى الهجوم على مركز للشرطة شمال غرب البلاد

أعلنت حركة "طالبان" الباكستانية اليوم الأحد، مسئوليتها عن الهجوم الذي استهدف مركزا للشرطة شمال غرب البلاد.



وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية أن الهجوم أسفر عن مقتل 6 من رجال الشرطة الباكستانية وإصابة 10 أشخاص آخرين بجروح.



بدوره، قال الضباط البارز بالشرطة في مدينة "ديرا إسماعيل خان" سالم خان إن مسلحين يستقلون دراجات نارية فتحوا النار على قوات الشرطة بمنطقة سكنية مما أسفر عن مقتل إثنين منهم ثم استهدفوا مدخل المستشفى الذي تم نقل الجرحى إليه وهو ما تسبب في مقتل أربعة آخرين.