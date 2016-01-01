عقوبات جديدة فى انتظار طهران ردًا على اختطاف ناقلة النفط البريطانية

ذكرت صحيفة ديلي تلجراف أن الوزراء البريطانيين يخططون لاستهداف إيران بعقوبات في أعقاب الاستيلاء الإيراني على ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في الخليج.



من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت اليوم الأحد، عن الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية، بما في ذلك تجميد الأصول المحتملة، كرد فعل على الحادث.



فيما ذكرت صحيفة تلجراف أن بريطانيا قد تضغط من أجل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران بعد رفعها في عام 2016 في أعقاب اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.



ويأتي هذا في اعقاب احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، ردًا على احتجاز بريطانيا ناقلة نفط في جبل طارق.