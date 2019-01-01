شرطة هونج كونج تغلق مركز المدينة قبل الاحتجاجات على قانون التسليم

أغلقت شرطة هونج كونج مركز المدينة اليوم الأحد، في الوقت الذي تستعد فيه لاحتجاجات جماعية أخرى على مشروع قانون لتسليم المجرمين أدى إلى غرق المركز المالي الذي تحكمه الصين في أزمة وأثار اشتباكات عنيفة.



ومن المقرر أن يشارك عشرات الآلاف في مسيرة من فيكتوريا بارك في منطقة التسوق المزدحمة في خليج كوزواي إلى وان تشاي، على بعد محطة مترو واحدة فقط، بعد أن اختصرت الشرطة الطريق، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالسلامة.



وخسر منظمو الرالي نداءهم لوضع حد لمسيرة المسيرة في المنطقة الوسطى، بالقرب من مكان الحادث، حيث أطلقت الشرطة في يونيو الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق النشطاء في بعض من أكثر الاحتجاجات عنفا على هز المستعمرة البريطانية السابقة في عقود.