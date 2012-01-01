رئيس وزراء اليونان: ميزانية 2020 ستحترم الأهداف المالية

قال كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان المنتخب حديثًا، اليوم الأحد، إن بلاده ستقدم ميزانية عام 2020 في وقت لاحق هذا العام، وسوف تحترم تمامًا الأهداف المالية التي جرى الاتفاق عليها مع المقرضين.



وفي استعراض للسياسات الرئيسية، أبلغ "ميتسوتاكيس" أعضاء البرلمان اليوناني بأن ميزانية 2020 لن تعرض للخطر الأهداف المالية للعام الحالي أو العام المقبل.



وأكملت اليونان، في أغسطس الماضي، برامج توفيق أوضاعها الاقتصادية التي تمت تحت إشراف من مقرضيها لكنها لا تزال بحاجة لتحقيق أهدافها المالية، بما في ذلك الحفاظ على فائض سنوي أساسي في الميزانية يبلغ 3.5% من إجمالي الناتج المحلي حتى 2022 مع استبعاد تكاليف خدمة الديون، وهو ما يعتبره كثيرون أمرًا غير واقعي.



وقال "ميتسوتاكيس"، في مسودة ميزانية 2020: "لا يوجد ما يعرقل التوازن المالي المفترض، أو أهداف الفائض الأساسي لعامي 2019 و2020 التي أقرتها الحكومة السابقة".



وأضاف: "أن خطط تقليص الضرائب والإصلاحات الجريئة للاقتصاد والجهاز الإداري ستؤدي إلى ارتفاع النمو وتساعد اليونان على إقناع المقرضين بخفض الأهداف المالية بعد عام 2020".



وتابع: "إن ضريبة الشركات سيتم تقليصها إلى 24% على أرباح 2019 بدلًا من 28% حاليًا، كما أن الضرائب على أرباح الأسهم سيتم خفضها إلى النصف لتصل إلى 5%".



وأوضح رئيس وزراء اليونان، أن الضريبة على الممتلكات، والتي فُرضت في ذروة الأزمة عام 2012، سيتم تقليصها بنسبة 22% في المتوسط خلال العام الحالي.