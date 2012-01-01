الأحد 21 يوليه 2019 الموافق 18 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads

اقتصاد

رئيس وزراء اليونان: ميزانية 2020 ستحترم الأهداف المالية

الأحد 21/يوليه/2019 - 07:11 ص
كيرياكوس ميتسوتاكيس،
كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان
وكالات
طباعة
ads
قال كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان المنتخب حديثًا، اليوم الأحد، إن بلاده ستقدم ميزانية عام 2020 في وقت لاحق هذا العام، وسوف تحترم تمامًا الأهداف المالية التي جرى الاتفاق عليها مع المقرضين.

وفي استعراض للسياسات الرئيسية، أبلغ "ميتسوتاكيس" أعضاء البرلمان اليوناني بأن ميزانية 2020 لن تعرض للخطر الأهداف المالية للعام الحالي أو العام المقبل.

وأكملت اليونان، في أغسطس الماضي، برامج توفيق أوضاعها الاقتصادية التي تمت تحت إشراف من مقرضيها لكنها لا تزال بحاجة لتحقيق أهدافها المالية، بما في ذلك الحفاظ على فائض سنوي أساسي في الميزانية يبلغ 3.5% من إجمالي الناتج المحلي حتى 2022 مع استبعاد تكاليف خدمة الديون، وهو ما يعتبره كثيرون أمرًا غير واقعي.

وقال "ميتسوتاكيس"، في مسودة ميزانية 2020: "لا يوجد ما يعرقل التوازن المالي المفترض، أو أهداف الفائض الأساسي لعامي 2019 و2020 التي أقرتها الحكومة السابقة".

وأضاف: "أن خطط تقليص الضرائب والإصلاحات الجريئة للاقتصاد والجهاز الإداري ستؤدي إلى ارتفاع النمو وتساعد اليونان على إقناع المقرضين بخفض الأهداف المالية بعد عام 2020".

وتابع: "إن ضريبة الشركات سيتم تقليصها إلى 24% على أرباح 2019 بدلًا من 28% حاليًا، كما أن الضرائب على أرباح الأسهم سيتم خفضها إلى النصف لتصل إلى 5%".

وأوضح رئيس وزراء اليونان، أن الضريبة على الممتلكات، والتي فُرضت في ذروة الأزمة عام 2012، سيتم تقليصها بنسبة 22% في المتوسط خلال العام الحالي.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

بالصور... "روجينا" تُتوج بلقب ملكة جمال العنب من الإسكندرية

منذ يوم

مدرب الجزائر يتراجع عن إهانة المشجعين المصريين

منذ حوالي 19 ساعة

بلاغ يطالب بالقبض على المعلق الجزائري حفيظ دراجى

منذ حوالي 21 ساعة

مصرع شاب صعقا بالكهرباء في الوادي الجديد

ads

الصور

image description

ضبط مصنع حلويات دون ترخيص ببرج العرب في الإسكندرية

image description

مباراة السنغال والجزائر في نهائي كأس الأمم الإفريقية

image description

حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية

image description

بالصور.. حفل مبهر في ختام كأس الأمم الإفريقية

image description

أول فوج للحجاج يغادر القاهرة

ads

الأكثر قراءة

مطار القاهرة: لم يصلنا قرار بشأن تعليق الرحلات الجوية البريطانية

بلاغ يطالب بالقبض على المعلق الجزائري حفيظ دراجى

"الآثار" تحقق في بصق زائر جزائرى على الملك سقنن رع

حفيظ دراجي: مصر أبهرت العالم في "كان 2019".. وهذا الفرق بين "صلاح" و"محرز"

ستوديو

زينب العبد : "رسائل العشاق" دعوة للطاقة الإيجابية علي مسرح ميامي

مريم الراشدي ملكة جمال العرب تستعد لتقديم برنامج عن الموضة والجمال

أيمن عبد العزيز عن هروب كهربا: الفرق الكبيرة لا تقف على لاعب

أحمد فهمي يصور من داخل "عش الزوجية".. شاهد

ads

رياضة

هازارد يستهل مشواره مع ريال مدريد بهزيمة

توماس: شعرت بالضعف خلال أولى المراحل الجبلية لسباق فرنسا للدراجات

بالاش يواجه لايوفيتش في نهائي بطولة كرواتيا المفتوحة للتنس

الرئيس الجزائري يقرر منح لاعبي منتخب كرة القدم أوسمة الاستحقاق الوطني

الرئيس نيوز

تجديد حبس 6 متهمين في قضية "المحور الإعلامي" للإخوان

غدا.. مدبولي يفتتح أول "جراج ذكي" فى مصر

8 بريطانيين يسافرون من لندن للسعودية "على الدراجات" لأداء الحج

"الطيب" يعود للقاهرة بعد رحلة علاجية في ألمانيا وفرنسا

منوعات

تويتر يعلق حسابات فى إيران بسبب اضطهاد الأقلية البهائية

إطلاق نار فى حفلة رقص يقتل 4 أشخاص بمكسيكو سيتى

علماء الأرجنتين ينوون زراعة خضراوات ورقية فى أنتاركتيكا

وزيرة الفنون البريطانية تمنع تصدير لوحة نادرة لراقص مشهور عالميًا

كشكول

غدًا.. 9548 طالب أولى ثانوي يمتحنون الدور الثاني في اللغة العربية

غدا.. انطلاق ماراثون تنسيق ثانوية 2019.. والجامعات تستعد بأحدث الأجهزة والمعامل

جامعة عين شمس تستعد للتنسيق الإلكتروني بـ 14 معمل حاسب آلي

وفاة أحد أوائل شهادة الثانوية الأزهرية غرقًا فى بحر الإسماعيلية

إسلام سياسي

الحكومة اليمنية تتهم الحوثي بمنع الراغبين للحج

حفتر يدعو شباب طرابلس للاشتراك في معركة تحريرها من الإرهابيين

الأرجنتين تدرج "حزب الله" على قائمة الإرهاب

داعشية بريطانية سابقة تحارب التطرف الإسلامي

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حينما تتعطل أجمل الطاقات الثرية المنتجة المبدعة
ماجد حبته
ليس على الأعمى حرج
د. محمد أحمد داود
حميد أحداد يلوح بالرحيل عن الزمالك
ماجد حبته
الإسرائيليون الدواعش
المزيد

الثقافة

الفارابى تصدر "خواطر وذكريات" لنسيب عون

الليلة.. ثانى لقاءات برنامج "اعرف أهلك" بمكتبة القاهرة الكبرى

الليلة.. الكاتب عادل إدريس المسلمى بضيافة قصر ثقافة الشاطبى

صدور رواية "على أجنحة الأيام" عن الهيئة العامة للكتاب

صفحتنا ع الفيس بوك