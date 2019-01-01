تويتر يعلق حسابات فى إيران بسبب اضطهاد الأقلية البهائية

أعلن موقع تويتر، أمس السبت، أنه علق حسابات لعدد من وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية بسبب استهدافها الأقلية البهائية المضطهدة في إيران.



ومنذ الجمعة، تظهر رسالة باللغة الإنجليزية كتب فيها أن "الحساب معلق تويتر يعلق الحسابات التي تنتهك القواعد"، على صفحات وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) ونادي الصحفيين الشباب وحسابين لوكالة الأنباء مهر القريبة من المحافظين المعتدلين.



كما علق الموقع حساب المعلق علي أكبر رئيفيبور.



وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، برر مسؤول في تويتر تعليق هذه الحسابات بالاستهداف المنظم للطائفة البهائية من قبل وسائل الإعلام هذه.



لكن توتر الوضع في المنطقة الذي تصاعد الجمعة بعد احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية، أثار تكهنات بشأن الدوافع الحقيقية للمجموعة الأمريكية العملاقة، فقد رأت وكالة مهر أن حسابها تم تعليقه على أثر نشرها مقالا عن اعتراض ناقلة النفط "سيتنا إيمبيرو" في مضيف هرمز.



وتويتر وكذلك فيس بوك محظوران رسميا في إيران، لكن عددا من المسؤولين لديهم حسابات عليهما ويمكن للإيرانيين الوصول إلى الموقعين عبر استخدام "شبكات افتراضية خاصة" (في بي أن) تخفي مكان وجودهم.