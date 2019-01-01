أوامر بإجلاء عشرات الآلاف من سكان غربى اليابان بسبب الأمطار الغزيرة

أصدرت السلطات اليابانية، اليوم الأحد، أوامر بإجلاء عشرات الآلاف من سكان غربي البلاد، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة.



وحذر خبراء الأرصاد من حدوث انهيارات طينية وفيضانات وارتفاع منسوب المياه في الأنهار في جزيرة كيوشو ومنطقة تشوجوكو، حيث تسبب إعصار داناس، الذي كان يتحرك فوق شبه الجزيرة الكورية، في سقوط أمطار قياسية على بعض أجزاء من غربي اليابان.



وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن حوالي 300 ملليمتر من الأمطار هطلت على مدينتي توسو وكوروم في كيوشو لمدة 12 ساعة حتى الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (الساعة 0100 بتوقيت جرينتش).



وأصدرت السلطات أمرًا بإجلاء عشرات الآلاف من السكان في ولايتي فوكوكا وهيروشيما.



وأضافت الوكالة أنه من المتوقع أن تهطل الأمطار بما يصل إلى 200 ملليمتر في شمال كيوشو وما يصل إلى 150 ملليمتر في منطقة تشوجوكو وجزيرة شيكوكو جنوب غرب البلاد بحلول ظهر الإثنين.



يذكر أنه في شهر يوليو من العام الماضي ضربت أمطار غزيرة غربي اليابان مما تسبب في فيضانات وانهيارات أرضية ضخمة أسفرت عن مقتل أكثر من 220 شخصا، وهو أكبر عدد من الوفيات بسبب الطقس خلال ثلاثة عقود.