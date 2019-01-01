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عالم

بولتون يتوجه إلى اليابان وكوريا الجنوبية مع تزايد التوترات الإقليمية

الأحد 21/يوليه/2019 - 06:09 ص
مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون
وكالات
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أعلن مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون توجه إلى اليابان وكوريا الجنوبية، في الوقت الذي تواجه الولايات المتحدة مجموعة من القضايا في المنطقة من التوترات التجارية بين حليفتيها إلى تهديد كوريا الشمالية بإلغاء المحادثات النووية.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جاريت ماركيز قوله عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم، إن بولتون "غادر البلاد متوجها إلى اليابان وكوريا الجنوبية لإجراء محادثات مع الحليفين والصديقين الرئيسيين".

وتأتي زيارة بولتون في الوقت الذي يحتدم فيه الخلاف التجاري بين اليابان وكوريا الجنوبية الأمر الذي يثقل كاهل التحالف الثلاثي للولايات المتحدة مع كلا الدولتين.

كما حذرت بيونج يانج الأسبوع الماضي من أن التدريبات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية المشتركة يمكن أن تهدد المحادثات التي اتفق عليها الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج -أون في يونيو الماضي.
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