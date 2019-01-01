علماء الأرجنتين ينوون زراعة خضراوات ورقية فى أنتاركتيكا

أعلنت حكومة الأرجنتين أن علماء المعهد الوطني للتقنية الزراعية وجامعة باتاجونيا الوطنية سيقومون بتركيب وحدة لزراعة خضروات ورقية وأعشاب في وسط صناعي من دون تربة في محطة مارامبيو.



وسوف يستخدم الباحثون في تنفيذ خطتهم حاوية بحرية طولها 6 أمتار تقسم إلى نصفين في كل منهما ثلاثة مستويات مزودة بنظم المراقبة وتسجيل المعلومات.



يقول خورخي بيرجي، الخبير في زراعة المنتجات المائية: "حاليًا سنقوم بزراعة الجرجير والخس والبقدونس والريحان والسلق. علاوة على هذا ننوي زراعة نباتات عطرية مثل الكزبرة".



وهذه النباتات سوف تساعد على تنويع النظام الغذائي للعلماء والعسكريين العاملين في القاعدة.



حاليًا، تجري الأرجنتين سلسلة من البحوث في القارة القطبية الجنوبية.