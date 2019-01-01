إطلاق نار فى حفلة رقص يقتل 4 أشخاص بمكسيكو سيتى

قتل 3 رجال وامرأة واحدة، وأصيبت أخرى بجراح، في حادث إطلاق نار، مساء أمس السبت، خلال حفلة رقص بحي يقع غربي العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، وفقا لما أكدته سلطات محلية.



ونشر مكتب المدعي العام بالمدينة تغريدة جاء فيها أن الحادث الذي تم الإبلاغ عنه في حوالي الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وقع بحي بينون دي لوس بانوس، قرب المطار الدولي بالعاصمة.



وقالت السلطات إنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان إطلاق النار قد استهدف الضحايا بعينهم.



ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن المشاركين بحفلة الرقص، قد بدأوا يتراكضون هنا وهناك، عند سماع إطلاق النار.



وخلال الفترة من يناير إلى مايو هذا العام 2019، تم تسجيل 651 حادث قتل عمد في مكسيكو سيتي، وهو الرقم الأعلى خلال السنوات الـ5 الماضية، وفقا لمعطيات من المنظومة الوطنية للأمن العام.



وفي يونيو، استحدثت الحكومة المحلية مجموعة تكتيكية خاصة داخل قسم الشرطة، لمحاربة عصابات الجريمة.