اعتقال اثنين على صلة بمخبأ للأسلحة عثر عليه فى هونج كونج

اعتقلت الشرطة في هونج كونج شخصين آخرين على صلة بمخبأ للأسلحة عثر عليه قبيل انطلاق الاحتجاجات المقرر تنظيمها اليوم الأحد.



وذكرت وسائل إعلام أن عدد الأشخاص المحتجزين لصلتهم بمخبأ الأسلحة ارتفع إلى ثلاثة أشخاص.



وكانت شرطة هونج كونج قد عثرت على مخبأ للأسلحة يحتوي على متفجرات ومعدات حارقة وحامض وسكاكين وقضبان معدنية إلى جانب منشورات تؤيد الاستقلال وملابس قبل مظاهرات جديدة مقررة اليوم الأحد.



وقالت الشرطة أمس السبت إنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 27 عاما، كما يبحث المحققون ما إذا كانت هناك علاقة بين المستودع والاحتجاجات المقررة.



وإلى جانب الأسلحة، عثرت الشرطة على ملابس، عليها ملصقات مكتوب عليها "الجبهة الوطنية لهونج كونج" وهي جماعة مؤيدة للاستقلال، وكشفت الشرطة عن ذلك مساء الجمعة بعد تلقيها بلاغ، طبقا لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست".



وأكدت الجبهة الوطنية لهونج كونج تقارير، بأن الرجل ينتمي إلى الجبهة، لكنها نفت أي علم لها بالمتفجرات.



وكانت التوترات بين المتظاهرين والسلطات قد تصاعدتبشأن قانون مثير للجدل- تم تعليقه الآن- سيسمح بتسليم المشتبه بهم الجنائيين من هونج كونج إلى الصين.



وشارك الملايين من سكان هونج كونج في المظاهرات السلمية إلى حد كبير، التي كانت شرطة هونج كونج تفرقها أحيانا بالقوة.واتسعت مطالب المحتجين لتشمل إجراء تحقيق مستقل بشأن عنف الشرطة، خلال الاحتجاجات والحصول على قدر أكبر من الديمقراطية في هونج كونج.



ويتوقع أن يخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع هونج كونج مرة أخرى اليوم الأحد.