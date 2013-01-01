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تكنولوجيا

3 رواد يصلون لمحطة الفضاء الدولية فى الذكرى الـ50 للهبوط على القمر

الأحد 21/يوليه/2019 - 05:15 ص
محطة فضاء
محطة فضاء
وكالات
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وصل ثلاثة من رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية في وقت مبكر من اليوم الأحد، مع احتفال وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بالذكرى الخمسين للهبوط على القمر.

ودخل رواد الفضاء الإيطالي لوكا بارميتانو، والأمريكي أندرو مورجان، والروسي ألكسندر سكفورتسوف، إلى المحطة المدارية في الموعد المحدد بعد رحلة استغرقت حوالي ست ساعات بعد انطلاقها من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان.

وسيتولى بارميتانو قيادة المحطة الفضائية خلال النصف الثاني من مهمته التي تستمر ستة أشهر، وسيصبح أول إيطالي يتولى قيادة المحطة على الإطلاق.

وقد عمل رائد الفضاء الإيطالي البالغ من العمر 42 عامًا، بالفعل في محطة الفضاء الدولية في عام.2013 وفي إحدى المراحل خلال تلك الفترة، غرق تقريبا في بزته الفضائية بسبب تجمع المياه في خوذته أثناء سيره في الفضاء.

وبوصول الرواد الثلاثة الجدد، أكتملت قوة محطة الفضاء الدولية التي يتكون طاقمها من ستة أفراد، حيث انضموا إلى رواد الفضاء الأمريكيين كريستينا كوتش ونيك لاهاي والروسي أليكسي أوفشينين، حيث كانوا يعيشون ويعملون في الفضاء لمدة 130 يومًا تقريبا.

وسيمضي رواد الفضاء الستة أكثر من ستة أشهر في إجراء نحو 250 بحثًا علميًا في مجالات مثل البيولوجيا وعلوم الأرض والبحوث الانسانية والعلوم الفيزيائية وتطوير التكنولوجيا.
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