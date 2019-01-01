الجيش الليبى يدعو لتجهيز المستشفيات استعدادا لدخول طرابلس

دعا الجيش الوطني الليبي، أمس السبت، أهالي طرابلس بالتنسيق مع الأطباء بالمستشفيات وإعداد أخرى ميدانية؛ استعدادًا لدخول قواته إلى العاصمة لتحريرها من قبضة المليشيات الإرهابية.



ووجّه المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في بيان، بتوفير الاحتياجات للمستشفيات الميدانية والاستفادة من العيادات الخاصة أو المشافي العامة كالمستوصفات، على أن تكون خلف أماكن المواجهات المحتملة.



وطالب البيان بضرورة تسهيل حركة الوصول إلى المستشفيات الميدانية، ووضع حراسة على مداخلها ومخارجها، وتوفير وسائل لنقل الجرحى والمصابين.



كما طالب الجيش الليبي شباب العاصمة بإعداد أماكن للتحفظ المؤقت على من يقوم بتسليم نفسه أو يقبض عليه من المليشيات ومنع الأعمال الانتقامية والقتل.



ونوهت غرفة عمليات الكرامة بأن التخطيط المحكم والتقيد بالتعليمات سيسهل ويسرع من عملية حسم المعركة ويقلل من الأضرار والخسائر.



وشدد البيان على عدم القيام بأي أعمال ونشاطات إلا من خلال غرفة عمليات المجموعة، بناء على تعليمات الغرف الرئيسية للأحياء أو عن طريق الرمز التشفيري.