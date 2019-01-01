ملك بلجيكا يدعو إلى التعاون والحوار لمواجهة التحديات

ألقى ملك بلجيكا فيليب خطابا، أمس السبت، عشية العيد الوطني للبلاد، الذي يصادف يوم 21 يوليو، دعا فيه إلى التعاون والحوار المفتوح في مواجهة التحديات.



وقال إن قضايا العمالة والمناخ والفقر والهجرة تتطلب اهتماما خاصا نظرا لأنها كانت المخاوف التي عبر عنها الناس خلال الانتخابات الفيدرالية في 26 مايو.



وأشار إلى أنه يجب حل التحديات العديدة دون تأخير وأن هناك حاجة إلى التعاون و"الحوار المفتوح الحقيقي".



وأفاد الملك أن "الحوار المفتوح يعني الرغبة في فهم قناعات الآخرين وخياراتهم، حتى لو كنا نختلف معهم"، مضيفًا أن ذلك يعني "التعامل مع التعقيد من خلال تنمية الفروق البسيطة والبحث عن التكامل".



ووفقا له، فإن التنسيق والحوار المفتوح يمكن أن يساعد في حل قضايا مثل المناخ والعمالة والتنقل والطاقة والتعليم والتدريب بشكل أكثر كفاءة.