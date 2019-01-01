بنما تبدأ سحب علم الناقلة "رياح" التى قطرت لإيران

قالت هيئة الملاحة البحرية في بنما، أمس السبت، إنها بدأت عملية سحب تسجيل ناقلة النفط إم.تي رياح التي جرى قطرها إلى إيران بعد اختفائها من خرائط تعقب السفن في مضيق هرمز يوم 14 يوليو.



وذكرت الهيئة في بيان أن السلطات بدأت عملية سحب العلم يوم الجمعة بعدما خلص تحقيق إلى أن الناقلة "انتهكت عمدا القواعد الدولية" لعدم إبلاغها عن أي موقف غير معتاد.



وقالت إيران إنها قطرت سفينة إلى مياهها من المضيق بعدما بعثت بنداء استغاثة، ورغم عدم كشف طهران عن اسم الناقلة؛ إلا أن "رياح" هي السفينة الوحيدة التي يبدو مسارها المسجل متطابقا مع ذلك الوصف.



وقال مسؤولون أمريكيون إنهم لم يتأكدوا مما إذا كانت إيران احتجزت الناقلة أم أنقذتها بعدما واجهت مشكلات فنية كما تؤكد طهران، وهو ما يشير إلى غموض في وقت يزداد فيه التوتر بالخليج.