مناقصة جديدة بـ"الإسكان المتميز" فى بنى سويف الجديدة

أعلن المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، عن مناقصة لعملية تنفيذ أعمال المرافق الحي الـ12 أراضي إسكان المتميز بالمدينة للشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء.



وأضاف "عبدالرحمن"، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من خلال الجهاز، نظير سداد مبلغ 2000 جنيه، مشيرًا إلى أنه يقدم العطاء بمظروفين مغلقين إحدهما للعرض المالى وأخر للعرض الفني ويرفق تأمين ابتدائي بقيمة 500 ألف جنيه.



وأوضح أن جلسة الاستفسارات ستعقد يوم الخميس الموافق 25 يوليو بمقر الجهاز، بينما ستعقد جلسة فتح المظاريف يوم الخميس الموافق 8 أغسطس بمقر الجهاز، لافتا إلى أن الفئة المناسبة للأعمال المرافق "الثالثة".

