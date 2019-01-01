الليلة.. ثانى لقاءات برنامج "اعرف أهلك" بمكتبة القاهرة الكبرى

يُنظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية٬ برئاسة الفنان ياسر صادق، ثاني لقاءات البرنامج الشهرى "اعرف أهلك" للتعرف على الثقافات الأفريقية في السابعة من مساء اليوم الأحد٬ وذلك بمقر مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.



يأتى اللقاء هذا الشهر للتعريف بثقافة دولة "إريتريا" بالتعاون مع مؤسسة النيل للدراسات الأفريقية والإستراتيجية برئاسة محمد عزالدين، وتماشيًا مع جهود الدولة في مد جسور المحبة والتواصل مع الدول الإفريقية، وفى إطار الاحتفاء بعام (مصر - إفريقيا)، بحضور كوكبة من المثقفين المصريين والأفارقة.



ويتضمن برنامج اللقاء عرض منتجات ثقافية من مشغولات يدوية وعروض فنية تمثل ثقافة دولة إريتريا، وندوة تعريفية يتحدث فيها حبيب محمد عثمان المستشار الثقافي والإعلامي لسفارة دولة إريتريا بالقاهرة، والدكتور محمد مسعد مدرس الانثربولوجيا الثقافية بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، ويدير الندوة الدكتور محمد أمين عبدالصمد، مدير إدارة تراث الفنون الشعبية بالمركز، ويصاحب اللقاء معرض تسويق إصدارات المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.