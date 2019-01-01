الليلة.. الكاتب عادل إدريس المسلمى بضيافة قصر ثقافة الشاطبى

تعقد بقصر ثقافة الشاطبي بالإسكندرية، في السادسة من مساء اليوم الأحد، أمسية ثقافية لمناقشة الفانتازيا الساخرة "الرجل الذي قال لع" للكاتب عادل إدريس المسلمي، والصادرة عن دار "المثقفون العرب"، وتتناول الكتاب بالنقد والتحليل الدكتورة نجلاء نصير.



وفي مقدمته للكتاب يقول الناقد شكري دعبس: "إن الأدب الساخر هو أحد أجناس الأدب، يؤدي دورا مهما في الكشف عن عيوب المجتمع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، عن طريق بعض المواقف الطريفة والعبارات الكوميدية لنقد المجتمع نقدا لاذعا، وليس الهدف منه الإضحاك فقط، وإلا تحول إلى نكتة أو طرفة، ولكنه سخرية من الواقع ليحرك في المتلقي الرغبة في التغيير".



وكاتبنا عادل إدريس المسلمي، وكتابه "الرجل الذي قال لع"، ينتمي إلى هذا النوع من الأدب، فهو يقدم صورة ساخرة لبطل القصة لعبارة قالها لموقف خاص به وحوله الكاتب إلى موقف عام مع بعض المواقف الطريفة التي حدثت، كاشفا بها عيوبا في المجتمع.