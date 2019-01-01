صدور رواية "على أجنحة الأيام" عن الهيئة العامة للكتاب

عن سلسلة إبداعات قصصية٬ والتي يرأس تحريرها الكاتب سيد الوكيل٬ صدرت حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب٬ رواية "على أجنحة الأيام" من تأليف أحمد السيد نجم.



وتنتمي رواية "على أجنحة الأيام" إلى نمط روائي حديث يعرف بروايات السفر٬ وهو بمثابة تطور أصيل لأدب الرحلات القديم، كونه اكتسب سمات درامية وجمالية مميزة.



وقد شاعت رواية السفر في مصر منذ سبعينيات القرن العشرين٬ نتيجة لظروف الهجرات جراء الأوضاع الإقتصادية٬ ومن ثم فهي تمثل رافدا مغايرا لأدب الواقعية الإجتماعية الذي عرفناه مند نشأة الرواية المصرية٬ وتتماس مع أدب الإغتراب٬ بل ورواية المكان.



ولعل هذا التفاعل بين روافدها أعطاها قيمة فنية مضافة٬ ويضعها في نسق عولمي٬ يعبر عن شخصية جديدة تعيش بين إنتماءات متعددة، هذا فضلا عن الجانب المعرفي الذي يثير موضوع العلاقة بالآخر٬ بما يعكس تشظي مفاهيم سادت قديما كالهوية والقومية٬ ويضع مفهوم الوطنية في اختبار حقيقي في مقابل مفهوم المواطنة.