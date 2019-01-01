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مصر

التفاصيل الكاملة للمشروعات القومية بمدينة بدر فى العام الجديد

الأحد 21/يوليه/2019 - 05:59 ص
التفاصيل الكاملة
التفاصيل الكاملة للمشروعات القومية بمدينة بدر فى العام الجديد
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كشف المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن المدينة تشهد بناء أكبر حصة من المشاريع القومية المختلفة منها مشروع "الإسكان الاجتماعى" والتى تستحوذ المدينة على النسبة الأكبر منه على مستوى مدن مصر، بعدد أكثر من (120) ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء، بجانب مشاريع "سكن مصر" وإسكان العاملين بالعاصمة الإدارية والذى يبلغ أكثر من (10) آلاف وحدة سكنية.

وأضاف "مندور"، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن خطة العام المالى الجديد 2019_2020 تشمل بناء المشاريع المختلفة مثل محطات "المياه، الصرف، الكهرباء" وبناء 13 مدرسة، و11 حضانة، وأكثر من 1500 مصنع تحت الإنشاء، بخلاف العمارت السكنية الخاصة بالأهالى على قطع الأراضى وغيرها من باقى المشروعات.

وأوضح أن كل هذه المشروعات تحتاج أثناء بنائها لكميات كبيرة جدًا من المياه وهو ما تعمل المدينة على توفيره.
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