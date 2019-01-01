الأحد 21 يوليه 2019 الموافق 18 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads

عالم

النفط الليبية تعلن حالة القوة القاهرة فى ميناء الزاوية

الأحد 21/يوليه/2019 - 02:35 ص
النفط الليبية تعلن
النفط الليبية تعلن حالة القوة القاهرة فى ميناء الزاوية
وكالات
طباعة
ads
أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، في بيان، حالة القوة القاهرة وتوقّف عمليات شحن النفط الخام بميناء الزاوية، اليوم السبت، بعد توقف إنتاج حقل الشرارة.

وقالت المؤسسة، إن الإغلاق تسبب في خسارة نحو 290 ألف برميل من الإنتاج اليومي تقدر قيمتها بنحو 19 مليون دولار يوميا، وفقا لرويترز.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، يوم السبت، إغلاق حقل الشرارة النفطي، وهو الأكبر في البلاد، منذ أمس الأول الجمعة، بسبب ما يشتبه بأنه إغلاق لصمام، وأن تحقيقا بدأ في الأمر.

ولم يتضح بعد سبب إغلاق الصمام أو من أغلقه، لكن الحقل كان هدفا للعديد من عمليات الإغلاق على يد محتجين أو جماعات مسلحة خلال السنوات القليلة الماضية.

وذكرت المؤسسة أن الحقل كان يضخ نحو 290 ​​ألف برميل يوميا قبل الإغلاق. وأضافت أن الواقعة حدثت في منطقة الحمادة الصحراوية الواقعة بغرب ليبيا والتي يحيط بها عدد من البلدات والمدن.

وقال مسؤول في المؤسسة لـ"رويترز" إن إغلاق حقل الشرارة سيؤدي لتراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى ما يزيد قليلا عن مليون برميل يوميا.

وذكرت المؤسسة أن الإنتاج في حقل الفيل القريب لم يتأثر بالواقعة.

وكانت مصادر قد قالت لـ"رويترز" في وقت سابق، إن الإنتاج في حقل الشرارة توقف بسبب إغلاق صمام في خط الأنابيب الذي يربط الحقل بميناء الزاوية حيث توجد أيضا منشأة تكرير.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

مطار القاهرة: لم يصلنا قرار بشأن تعليق الرحلات الجوية البريطانية

منذ حوالي 10 ساعة

تشكيلة ريال مدريد وبايرن ميونيخ المتوقعة في كأس الابطال الدولية

منذ يوم

بالصور... "روجينا" تُتوج بلقب ملكة جمال العنب من الإسكندرية

منذ حوالي 13 ساعة

"الآثار" تحقق في بصق زائر جزائرى على الملك سقنن رع

ads

الصور

image description

ضبط مصنع حلويات دون ترخيص ببرج العرب في الإسكندرية

image description

مباراة السنغال والجزائر في نهائي كأس الأمم الإفريقية

image description

حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية

image description

بالصور.. حفل مبهر في ختام كأس الأمم الإفريقية

image description

أول فوج للحجاج يغادر القاهرة

ads

الأكثر قراءة

مطار القاهرة: لم يصلنا قرار بشأن تعليق الرحلات الجوية البريطانية

بلاغ يطالب بالقبض على المعلق الجزائري حفيظ دراجى

"الآثار" تحقق في بصق زائر جزائرى على الملك سقنن رع

مدرب الجزائر يتراجع عن إهانة المشجعين المصريين

ستوديو

زينب العبد : "رسائل العشاق" دعوة للطاقة الإيجابية علي مسرح ميامي

مريم الراشدي ملكة جمال العرب تستعد لتقديم برنامج عن الموضة والجمال

أيمن عبد العزيز عن هروب كهربا: الفرق الكبيرة لا تقف على لاعب

أحمد فهمي يصور من داخل "عش الزوجية".. شاهد

ads

رياضة

توماس: شعرت بالضعف خلال أولى المراحل الجبلية لسباق فرنسا للدراجات

بالاش يواجه لايوفيتش في نهائي بطولة كرواتيا المفتوحة للتنس

الرئيس الجزائري يقرر منح لاعبي منتخب كرة القدم أوسمة الاستحقاق الوطني

منتخب الكرة الشاطئية يخسر أمام عمان في نهائي بطولة نيوم

الرئيس نيوز

تجديد حبس 6 متهمين في قضية "المحور الإعلامي" للإخوان

غدا.. مدبولي يفتتح أول "جراج ذكي" فى مصر

8 بريطانيين يسافرون من لندن للسعودية "على الدراجات" لأداء الحج

"الطيب" يعود للقاهرة بعد رحلة علاجية في ألمانيا وفرنسا

منوعات

وفاة مغربية فى احتفالات الجزائر بكأس إفريقيا

الباحث محمد أسامة يحصل على درجة الماجستير في الاقتصاد بتقدير امتياز

دراسة: الموسيقى تعد بديل العقاقير المسكنة للآلام أثناء الجراحة

وفاة عامل نتيجة الإفراط فى تناول مشروبات الطاقة

كشكول

غدًا.. 9548 طالب أولى ثانوي يمتحنون الدور الثاني في اللغة العربية

غدا.. انطلاق ماراثون تنسيق ثانوية 2019.. والجامعات تستعد بأحدث الأجهزة والمعامل

جامعة عين شمس تستعد للتنسيق الإلكتروني بـ 14 معمل حاسب آلي

وفاة أحد أوائل شهادة الثانوية الأزهرية غرقًا فى بحر الإسماعيلية

إسلام سياسي

الحكومة اليمنية تتهم الحوثي بمنع الراغبين للحج

حفتر يدعو شباب طرابلس للاشتراك في معركة تحريرها من الإرهابيين

الأرجنتين تدرج "حزب الله" على قائمة الإرهاب

داعشية بريطانية سابقة تحارب التطرف الإسلامي

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حينما تتعطل أجمل الطاقات الثرية المنتجة المبدعة
ماجد حبته
ليس على الأعمى حرج
د. محمد أحمد داود
حميد أحداد يلوح بالرحيل عن الزمالك
ماجد حبته
الإسرائيليون الدواعش
المزيد

الثقافة

القومى لثقافة الطفل يصدر الجزء الأول من مختصر "تاريخ مصر"

تدشين الموسم الثانى لمسرح المواجهة فى 14 محافظة (صور)

"الشيخ حسنى بين رواية أصلان وفيلم عبدالسيد" فى ندوة بالإسكندرية

وطن مسنود على التراتيل

صفحتنا ع الفيس بوك