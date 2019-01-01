صحيفة: وزير العدل البريطانى سيقدم استقالته الأربعاء المقبل

قال وزير العدل البريطاني ديفيد جوك إنه سيستقيل من الحكومة يوم الأربعاء القادم.



وقال وزير العدل البريطاني، في بيان نقلته صحيفة "صنداي تايمز البريطانية": "نظرا لأنني في الحكومة منذ وصول (رئيسة الوزراء) تيريزا ماي إلى السلطة فأعتقد أن الشيء الملائم بالنسبة لي هو أن أتقدم باستقالتي إليها".



وكانت الوزيرة البريطانية لشؤون البرلمان أندريا ليدسوم، أعلنت في شهر مايو الماضي هذا العام، استقالتها من منصبها، وذلك احتجاجًا على طريقة إدارة رئيسة الحكومة تيريزا ماي لملفّ خروج المملكة من الاتّحاد الأوروبي.



وقالت وزيرة شئون البرلمان في تغريدة على موقع "تويتر" أرفقتها بكتاب استقالتها: "بأسف بالغ وقلب حزين قرّرت الاستقالة من الحكومة".