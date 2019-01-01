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عالم

"ريابكوف" يلتقى "مادورو" ويناقش توسع الشركات الروسية فى فنزويلا

الأحد 21/يوليه/2019 - 02:23 ص
نائب وزير الخارجية
نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف
وكالات
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إنه عقد اجتماعًا مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على هامش الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز.

وقال "ريابكوف"، للصحفيين: " كان لنا الشرف أن نلتقي بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو"، مضيفًا أنه ناقش خلال اجتماعاته في كاراكاس توسيع وجود الشركات الروسية في فنزويلا.

وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، عن لقاءات على مستوى عال خلال زيارته إلى فنزويلا يومي "20-22" يوليو، بما في ذلك مع رئيس البلاد.

ويزور "ريابكوف" فنزويلا في الفترة 20-22 يوليو الجاري، للمشاركة في مؤتمر لحركة عدم الانحياز.

وتفاقمت أزمة سياسية في فنزويلا بعد أن أعلن زعيم المعارضة خوان جويدو، نفسه رئيسًا للبلاد، وفي اليوم نفسه اعترفت به الولايات المتحدة كرئيس مؤقت للدولة، وانضم إليهم أعضاء في مجموعة ليما (باستثناء المكسيك)، ومنظمة الدول الأمريكية، وعدد من الدول الأخرى.

ووصف الرئيس نيكولاس مادورو الحادث بأنه محاولة انقلابية، وأعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وأعربت روسيا وبيلاروسيا وبوليفيا وإيران والصين وكوبا ونيكاراجوا والسلفادور وسوريا عن تأييدها لمادورو.
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