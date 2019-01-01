الجيش السورى يقصف مواقع للمسلحين

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن القوات السورية شنت غارات مكثفة على مواقع في عدد من القرى والبلدات في منطقة خفض التصعيد بريفي حماة الشمالي والشمالي الغربي، كما ارتفع إلى 23 عدد الغارات التي شنتها طائرات حربية روسية على أماكن في كل من خان شيخون وبداما ومحيط الحمبوشية ومحور الخضر ومحور كبانة في ريفي إدلب واللاذقية.



ومع سقوط المزيد من الخسائر البشرية فإنه يرتفع إلى (2540) شخصًا عدد ضحايا التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة خفض التصعيد منذ 30 من شهر إبريل الفائت بينهم أطفال ونساء ومسلحون وعناصر من ميليشيات موالية للجيش السوري.



وعلى صعيد متصل استهدفت الفصائل بالقذائف والصواريخ أماكن في كرناز وبريديج والحماميات والمغير والجرنية والشيخ حديد وأطراف محردة الخاضعة جميعها لسيطرة قوات النظام بريف محافظة حماة، دون معلومات عن خسائر بشرية.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن القوات التركية والقوات الموالية لها نفذت قصفا صاروخيا على مناطق تسيطر على القوات الكردية في تل رفعت وأطرافها بريف حلب الشمالي، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية.



وكان المرصد السوري نشر في الـ15 من شهر يوليو الجاري، أنه تواصل القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفها للمناطق الخاضعة لسيطرة القوات الكردية شمال حلب، حيث رصد المرصد السوري بالصور استمرار القصف على أماكن في عين دقنة ومنغ وأطراف تل رفعت وتل مضيق وجامع أم القرى منذ صباح أمس.