استمرار تلقى رغبات تعويضات النوبة حتى 31 يوليو الجارى
الأحد 21/يوليه/2019 - 01:49 ص
تستكمل لجان تلقى رغبات تعويضات أبناء النوبة المتضررين من بناء وتعلية السد العالي وخزان أسوان، أعمالها لليوم السادس والعشرين، وتمتد حتى يوم 31 يوليو الجارى.
وقال أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، إن هذه اللجان تعمل على تلقى رغبات تعويض أبناء النوبة ممن لم يسبق تعويضهم من متضرري بناء وتعلية خزان أسوان، وأيضًا إنشاء السد العالي من أبناء النوبة والبالغ إجمالي عددهم نحو 11 ألف و 716 مستحقًا.
وأضاف محافظ أسوان، أن مستحقي التعويضات لمتضرري بناء وتعلية خزان أسوان في الفترة من 1902 وحتى 1933 ستكون الرغبات بتقنين الأراضي المقام عليها مساكنهم وتمليكها لهم مجانًا بإجمالى 3851 مستحق موزعين على 15 منطقة بمدينة أسوان.
وأشار "إبراهيم"، إلى أن المستحقين من متضرري إنشاء السد العالى سيحصل منهم على تعويضات سكنية بإجمالى 3107 مستحق حسب رغبة المستحق سواء داخل المحافظة أو بمحافظات أخرى أو بتعويض مالى بواقع 225 ألف عن المسكن.