استمرار تلقى رغبات تعويضات النوبة حتى 31 يوليو الجارى

تستكمل لجان تلقى رغبات تعويضات أبناء النوبة المتضررين من بناء وتعلية السد العالي وخزان أسوان، أعمالها لليوم السادس والعشرين، وتمتد حتى يوم 31 يوليو الجارى.





وقال أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، إن هذه اللجان تعمل على تلقى رغبات تعويض أبناء النوبة ممن لم يسبق تعويضهم من متضرري بناء وتعلية خزان أسوان، وأيضًا إنشاء السد العالي من أبناء النوبة والبالغ إجمالي عددهم نحو 11 ألف و 716 مستحقًا.





وأضاف محافظ أسوان، أن مستحقي التعويضات لمتضرري بناء وتعلية خزان أسوان في الفترة من 1902 وحتى 1933 ستكون الرغبات بتقنين الأراضي المقام عليها مساكنهم وتمليكها لهم مجانًا بإجمالى 3851 مستحق موزعين على 15 منطقة بمدينة أسوان.



