حظك اليوم.. برج الثور الأحد 21 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأحد، وفيما يخص برج الثور قالت:



مهنيًا: استفد من أجواء هذا اليوم لكي تنظم أوقاتك وتحدث تغييرًا وتسافر إذا أردت بحثًا عن جديد والتخلص من بعض النزاعات الحادة التي تربكك.



عاطفيًا: تشعر ابتداء من اليوم أنّ الحبيب يفرض عليك أمورًا لا تحب أن تنفذها على الإطلاق، لكنك تعده بتنفيذها.



صحيًا: إياك والاستسلام لليأس أمام التناقص البطيء في فقدان الوزن، عليك الصبر قليلًا.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.