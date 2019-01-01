حظك اليوم.. برج السرطان الأحد 21 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأحد، وفيما يخص برج السرطان قال:



مهنيًا: تبرز مواهبك وكفاءتك هذا اليوم ويوفر لك فوائد كثيرة، لكن تجنب الأوهام والابتعاد عن الواقعية في وضع بعض الاستراتيجيات المالية.



عاطفيًا: أدعوك يا عزيزي إلى تقديم بعض التنازلات الكبيرة في سبيل تهدئة الأوضاع المضطربة بينك وبين الشريك.



صحيًا: خفف كثيرًا من رفع الأوزان الثقيلة ولا تكثر من ساعات المشي صعودًا.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.