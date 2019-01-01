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مصر

الطيران المدنى: المطارات تطبق أعلى معايير الأمان المتعارف عليها دوليًا

الأحد 21/يوليه/2019 - 12:50 ص
جريدة الدستور
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أكد رئيس سلطة الطيران المدني، سامح الحفني، أن المطارات المصرية تقدم الخدمات الأمنية وفقًا لقوانين الطيران المدني الدولية، بل وتطبق معاير أعلى من المنصوص عليها، وخضعت للعديد من التفتيش التي أشادت بالمستويات المقدمة.

وأضاف "الحفني"، في تصريحات صحفية، تعليقًا علي قراري شركتي الطيران البريطانية والألمانية بتعليق رحلاتها الجوية إلى مطار القاهرة، إنه يتم تنفيذ المعايير الدولية، ولا توجد أي معلومات لدينا عن أسباب توقف الرحلات.

وقال "الحفني"، إن سلطة الطيران في مصر تلقت إخطارين من الخطوط الجوية البريطانية وخطوط لوفتهانزا الألمانية تطلب وقف الرحلات إلى القاهرة لأسباب أمنية وفقًا لرؤيتهم، مضيفًا أن الوزارة اتخذت خطة بتكبير الطرازات التابعة لشركة مصر للطيران والمتجهة إلى إنجلترا وألمانيا، وذلك لاستيعاب أكبر عدد من الركاب الذي سوف يتواجد في المطار بسبب إلغاء رحلات الشركتين.

وأشار رئيس سلطة الطيران المدني إلى أن السلطة سوف تتواصل مع شركتي الطيران لمعرفة أسباب وقف الرحلات وما طبيعة المعلومات التي لديهم والتي لم يصل إلى وزارة الطيران المدني أي مخاطبات رسمية إلا أخطار بوقف الرحلات فقط.

وأضاف "الحفني" في تصريحاته، أن الوزارة بالتعاون مع مطار القاهرة الدولي استقبلت خلال الفترات الماضية آلافا من الجماهير الإفريقية ومن مختلف دول العالم وكذلك رؤساء دول حضروا للقاهرة لحضور مباريات كأس الأمم الإفريقية ولم يحدث أي شيء يعكر الإنجاز الكبير ببطولة الأمم الإفريقية.

وقال إن الحركة تسير في مطار القاهرة الدولي وكذلك في شرم الشيخ والغردقة وفقا للمعدلات الرسمية والتي لم تشهد أي إلغاءات في الرحلات باستثناء الشركتين فقط في القاهرة.
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