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حوادث

عرض فتاة معاقة ذهنيًا بعد اغتصاب شابين لها بالجيزة على الطب الشرعى

الأحد 21/يوليه/2019 - 12:02 ص
جريدة الدستور
ندى حمدي
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أمرت النيابة العامة بعرض فتاة معاقة ذهنيًا على الطب الشرعي في واقعة اغتصابها على يد مسجلان خطر بأحد المشاتل المطلة على نهر النيل في شارع البحر الأعظم.

فيما كشفت تحريات الأجهزة بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل اغتصاب اثنين مسجلين خطر لفتاة معاقة ذهنيًا بشارع البحر الأعظم فى الجيزة داخل مشتل يطل على نهر النيل، وذلك بعد استدراجها من الشارع.

وتبين من التحريات، أنه أثناء مرور أحد الأشخاص شاهدهما يمارسان الجنس معها فتوجه إلى قسم شرطة الجيزة وأبلغ الأجهزة الأمنية بالواقعة، وعقب تحرك قوة من الضباط والأفراد إلى مكان الواقعة، وعقب مشاهدة المتهمين لهم قفزا بالنيل وتركا الفتاة، وتمكنت القوات من ضبط متهم، فيما لقي الآخر مصرعه غرقًا، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بلاغًا من مأمور قسم شرطة الجيزة يفيد القبض على مسجل خطر ومصرع آخر غرقًا، بعد قيامهما بالاعتداء جنسيًا على فتاة معاقة ذهنيًا بشارع البحر الأعظم بالجيزة.

وكشفت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، برئاسة اللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنه أثناء مرور أحد المواطنين بشارع البحر الاعظم بالقرب من أحد المشاتل المطلة على نهر النيل، شاهد شابين يقومان بممارسة الجنس مع فتاة، فهرع إلى قسم الجيزة وقام بإبلاغ الشرطة، التى تحركت للقبض عليهم وحين رؤيتهم قاما الشابان بالقفز في النيل، فتوفي أحدهما وتم القبض على الآخر.

وتبين من التحريات التى أجريت برئاسة العقيد محمد الشاذلي مفتش المباحث، أن الفتاة في العقد الثاني من عمرها، معاقة ذهنيًا ومن فتيات الشارع، استدرجها الشابان "محمد. ق" عاطل "مسجل خطر"، و"عبدالغني. م" عاطل "مسجل خطر"، إلى مشتل بشارع البحر الأعظم، وقاما بالاعتداء عليها جنسيًا، وحال ذلك شاهدهما أحد المواطنين الذي أبلغ عنهما.

وبعد وصول قوة من الشرطة برئاسة المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث الجيزة، إلى موقع البلاغ شاهدهم المتهمان، فقام الأول بإلقاء نفسه في نهر النيل ولقي مصرعه، والآخر تم القبض عليه، وحرر محضر، وجار العرض على النيابة العامة.
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