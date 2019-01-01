رئيس مجلس النواب يثمن مباحثاته مع رئيسة البرلمان الأوغندي

أعرب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، عن تقديره للمباحثات المثمرة التي أجراها مع رئيسة البرلمان الأوغندي ريبيكا أليتوالا كاداجا، خلال زيارتها إلى القاهرة.



وأفاد بيان لمجلس النواب بأن تصريحات عبد العال جاءت خلال وداع رئيسة البرلمان الأوغندي في مطار القاهرة اليوم السبت، في ختام الزيارة الناجحة التي قامت بها، والتي شهدت محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس النواب وكبار المسئولين في مصر.



ومن جانبها، جددت رئيسة البرلمان الأوغندي شكرها على حسن الاستضافة، مؤكدة على العلاقات التاريخية بين البلدين، والحرص على تطويرها في المجالات كافة، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين المصري والأوغندي.