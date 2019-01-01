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الصحة

7 أمراض وراء تساقط الشعر.. تعرف عليها

السبت 20/يوليه/2019 - 11:51 م
جريدة الدستور
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أسباب مرضية عديدة وراء تساقط شعرك فيما يلي أبرز الأسباب التي تجعل فروة رأسك أضعف مما يتسبب فى تساقط وضعف الشعر إليك أبرزها وفقا لموقع cheatsheet

1. نقص البروتين
يتكون الشعر من البروتين وهو ضروري للعديد من جوانب الوظيفة الجسدية فإذا كنت لا تحصلى على ما يكفي من البروتين في نظامك الغذائي، فيجب أن يقوم جسمك بترشيد البروتين واستخدامه في الأماكن الأكثر أهمية وهو ليس الشعر. نتيجة لذلك، يقطع جسمك إمدادات البروتين إلى بصيلات الشعر. هذا يمكن أن يؤدي إلى توقف الشعر في النمو.

2. تعانى من فقر الدم
نظرًا لأن الشعر يحتاج إلى الكثير من الفيتامينات والمواد المغذية للحفاظ على صحته، فقد يؤدي نقص الحديد إلى تباطؤ النمو، مما يؤدي إلى ترقق الشعر في معظم الوقت، يكون تساقط الشعر الناتج عن نقص الحديد مؤقتًا.

3. أدوية تسبب التساقط
بعض الأدوية يمكن أن تسبب تساقط الشعروفقًا لموقع Health.com، يمكن أن تؤدي أدوية القلب إلى تساقط الشعر وثبت أن الأدوية مثل الإيبوبروفين تسبب تساقط الشعر.

4.فقدت مؤخرا الكثير من الوزن

فقدان الوزن يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر يجب التأكد من أن نظامك الغذائي صحي وتأكد من حصولك على كمية كافية من البروتين.

5. تعانين من الإجهاد المزمن..
يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى تساقط الشعر. وهو شائع جدًا فعندما تكون تحت ضغط شديد، يمكن أن تختل مستويات الهرمونات ويتساقط شعرك

6. خل الغدة الدرقية
إذا كان الغدة الدرقية لديك ينتج كميات أقل أو أعلى من المعتاد من هرمون الغدة الدرقية،فأنت حتما ستعانى من تساقط الشعر

7. مرض الثعلبة
هو نوع من أمراض المناعة الذاتية التي تسبب تساقط الشعر إذا لاحظت أنك تفقد كتل من الشعر بمعدل سريع، تحدث إلى طبيبك على الفور.
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