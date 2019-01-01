سؤال وجواب.. كل ما يتعلق بنظام التنسيق الإلكترونى لعام 2019

يحتار الكثير من الطلاب والطالبات، حينما تبدأ مرحلة التنسيق، واختيار الرغبات، حيث يشغل تفكيرهم ملايين من الأسئلة بدون إجابة، لذا نستعرض فى السطور التالية كل بنظام التنسيق الإلكتروني لعام 2019، بحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالى:



كيف يتم إدخال الرغبات للالتحاق بالكليات؟

القبول بالجامعات والمعاهد يتم عن طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الإلكتروني" وهي خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.Tansik.Egypt.gov.eg



ما هي أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني؟

معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.



وأيضًا الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.



ما هي مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات؟

يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميا، خلال أيام المرحلة.



هل يمكن للطالب أن يسجل رغباته عبر أي وسيلة آخرى بخلاف المعامل؟

نعم، يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.



متى ينتهى إجراء أي تعديل على الرغبات؟

ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.



متى تبدأ المرحلة الأولى للتنسيق للثانوية العامة؟

تقرر فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 7 2019 ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 2572019.



ما هو الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى؟

الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر.

الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر.

الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر.

