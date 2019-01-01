الأحد 21 يوليه 2019 الموافق 18 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads

لايف ستايل

سؤال وجواب.. كل ما يتعلق بنظام التنسيق الإلكترونى لعام 2019

الأحد 21/يوليه/2019 - 07:30 ص
سؤال وجواب.. كل ما
سؤال وجواب.. كل ما يتعلق بنظام التنسيق الإلكترونى لعام 2019
سارة ساويرس
طباعة
ads
يحتار الكثير من الطلاب والطالبات، حينما تبدأ مرحلة التنسيق، واختيار الرغبات، حيث يشغل تفكيرهم ملايين من الأسئلة بدون إجابة، لذا نستعرض فى السطور التالية كل بنظام التنسيق الإلكتروني لعام 2019، بحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالى:

كيف يتم إدخال الرغبات للالتحاق بالكليات؟
القبول بالجامعات والمعاهد يتم عن طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الإلكتروني" وهي خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.Tansik.Egypt.gov.eg

ما هي أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني؟
معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

وأيضًا الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

ما هي مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات؟
يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميا، خلال أيام المرحلة.

هل يمكن للطالب أن يسجل رغباته عبر أي وسيلة آخرى بخلاف المعامل؟
نعم، يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

متى ينتهى إجراء أي تعديل على الرغبات؟
ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.

متى تبدأ المرحلة الأولى للتنسيق للثانوية العامة؟
تقرر فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 7 2019 ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 2572019.

ما هو الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى؟
الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر.
الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر.
الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

مصرع شاب صعقا بالكهرباء في الوادي الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

حفيظ دراجي: مصر أبهرت العالم في "كان 2019".. وهذا الفرق بين "صلاح" و"محرز"

منذ حوالي 23 ساعة

ليفربول يمنح صلاح أعلى راتب فى "البريميرليج"

منذ حوالي 14 ساعة

غرَق الأول والقبض على الثاني.. مسجلا خطر يغتصبان معاقة ذهنيا بالجيزة

ads

الصور

image description

ضبط مصنع حلويات دون ترخيص ببرج العرب في الإسكندرية

image description

مباراة السنغال والجزائر في نهائي كأس الأمم الإفريقية

image description

حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية

image description

بالصور.. حفل مبهر في ختام كأس الأمم الإفريقية

image description

أول فوج للحجاج يغادر القاهرة

ads

الأكثر قراءة

مطار القاهرة: لم يصلنا قرار بشأن تعليق الرحلات الجوية البريطانية

بلاغ يطالب بالقبض على المعلق الجزائري حفيظ دراجى

"الآثار" تحقق في بصق زائر جزائرى على الملك سقنن رع

حفيظ دراجي: مصر أبهرت العالم في "كان 2019".. وهذا الفرق بين "صلاح" و"محرز"

ستوديو

زينب العبد : "رسائل العشاق" دعوة للطاقة الإيجابية علي مسرح ميامي

مريم الراشدي ملكة جمال العرب تستعد لتقديم برنامج عن الموضة والجمال

أيمن عبد العزيز عن هروب كهربا: الفرق الكبيرة لا تقف على لاعب

أحمد فهمي يصور من داخل "عش الزوجية".. شاهد

ads

رياضة

هازارد يستهل مشواره مع ريال مدريد بهزيمة

توماس: شعرت بالضعف خلال أولى المراحل الجبلية لسباق فرنسا للدراجات

بالاش يواجه لايوفيتش في نهائي بطولة كرواتيا المفتوحة للتنس

الرئيس الجزائري يقرر منح لاعبي منتخب كرة القدم أوسمة الاستحقاق الوطني

الرئيس نيوز

تجديد حبس 6 متهمين في قضية "المحور الإعلامي" للإخوان

غدا.. مدبولي يفتتح أول "جراج ذكي" فى مصر

8 بريطانيين يسافرون من لندن للسعودية "على الدراجات" لأداء الحج

"الطيب" يعود للقاهرة بعد رحلة علاجية في ألمانيا وفرنسا

منوعات

تويتر يعلق حسابات فى إيران بسبب اضطهاد الأقلية البهائية

إطلاق نار فى حفلة رقص يقتل 4 أشخاص بمكسيكو سيتى

علماء الأرجنتين ينوون زراعة خضراوات ورقية فى أنتاركتيكا

وزيرة الفنون البريطانية تمنع تصدير لوحة نادرة لراقص مشهور عالميًا

كشكول

غدًا.. 9548 طالب أولى ثانوي يمتحنون الدور الثاني في اللغة العربية

غدا.. انطلاق ماراثون تنسيق ثانوية 2019.. والجامعات تستعد بأحدث الأجهزة والمعامل

جامعة عين شمس تستعد للتنسيق الإلكتروني بـ 14 معمل حاسب آلي

وفاة أحد أوائل شهادة الثانوية الأزهرية غرقًا فى بحر الإسماعيلية

إسلام سياسي

الحكومة اليمنية تتهم الحوثي بمنع الراغبين للحج

حفتر يدعو شباب طرابلس للاشتراك في معركة تحريرها من الإرهابيين

الأرجنتين تدرج "حزب الله" على قائمة الإرهاب

داعشية بريطانية سابقة تحارب التطرف الإسلامي

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حينما تتعطل أجمل الطاقات الثرية المنتجة المبدعة
ماجد حبته
ليس على الأعمى حرج
د. محمد أحمد داود
حميد أحداد يلوح بالرحيل عن الزمالك
ماجد حبته
الإسرائيليون الدواعش
المزيد

الثقافة

الفارابى تصدر "خواطر وذكريات" لنسيب عون

الليلة.. ثانى لقاءات برنامج "اعرف أهلك" بمكتبة القاهرة الكبرى

الليلة.. الكاتب عادل إدريس المسلمى بضيافة قصر ثقافة الشاطبى

صدور رواية "على أجنحة الأيام" عن الهيئة العامة للكتاب

صفحتنا ع الفيس بوك