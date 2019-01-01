كيف عبرت أسماء أبواليزيد عن المرأة الريفية؟.. صور

خضعت الفنانة الشابة أسماء أبواليزيد، إلى جلسة تصوير جديدة، نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، حيث تفاعل معها آلالاف من المتابعين.



وعبرت النجمة الشابة، عن ملابس المرأة الريفية، وأهم ما يميزها، حيث أطلت بجلباب أحمر فاتح، وجعلت شعرها المموج منسدلا على أكتافها، كما نسقت معه "كردان" فضي اللون، وخلخال بقدمها.



ووضعت مكياج ناعم يناسب فترة الظهيرة، وأظهر الكحل جمال عينيها، كما حرصت على الظهور وهى تجلس على مقعد ريفى وسط الخضرة التي تتمتع بها القرية الريفية.



وتألقت أسماء، فى عدد من المسلسلات مؤخرًا، أبرزهم مسلسل "هوجان"، "هذا المساء"، " ليالي أوجيني"، وغيرها من الأعمال.



ونستعرض فى الصور التالية أحدث جلسة تصوير للفنانة أسماء أبواليزيد: