اليابان تعقد انتخابات مجلس المستشارين وسط تقدم حزب شينزو آبي

يتوجه اليابانيون إلى صناديق الاقتراع اليوم، للمشاركة في انتخابات مجلس المستشارين التي من المحتمل أن تضع رئيس الوزراء شينزو آبي على المسار ليصبح رئيس الوزراء الأطول حكما في البلاد وقد يفتح الطريق أمامه لتغيير الدستورالسلمي الذي صاغته الولايات المتحدة.



وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ائتلاف الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم يسير في طريقه للفوز بأكثر من نصف المقاعد البالغ عددها 124 مقعدًا.



ويسعى المعارضون إلى منع آبي وغيره من مؤيدي تعديل الدستور من الحصول على أغلبية الثلثين في كلا المجلسين اللازمة لطرح مراجعة مقترحة للدستورفي استفتاء عام، حسبما ذكرت وكالة انباء بلومبرج.



وروج آبي لمزايا الاستقرار في الحملة الانتخابية، بعد ما يقرب من سبع سنوات في السلطة والانتصار في خمسة انتخابات عامة، ويدعو منافسه الرئيسي، يوكيو إيدانو زعيم الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني، إلى إلغاء زيادة ضريبة المبيعات المقررة في شهر أكتوبر والمزيد من الإجراءات لمساعدة الأسر المكافحة.