ضبط 3 عاطلين بتهمة سرقة "التكاتك" في حلوان

نجحت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم هاني أبو علم، في ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين قاموا بسرقة توك توك من قائده بالإكراه.



وتلقي النقيب أحمد الدالي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا من المدعو "خالد محمد"، 20 سنة، ومقيم بدائرة القسم، مفاده، تعرضه لسرقة التوك توك ملكه، على يد 3 عاطلين، حال قيامه بتوصيل الجناة، قاموا بتهديده بسلاح أبيض والاستيلاء على مركبته.



وكشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، عن تحديد هوية المتهمين وتبين أنهم كل من "محمد جمال محمد"، 20 سنة، عاطل، و"محمد حسين كمال"، 23 سنة، عاطل، و"عماد جمال"، 25 سنة، عاطل، وتم القبض عليهم.



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن مكان المركبة المسروقة، وتم تسليمها لمالكها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20171 لسنة 2019، وتولت النيابة العامة التحقيقات.