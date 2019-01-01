إخلاء سبيل متهم بتدابير احترازية في تمويل الإرهاب

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سعيد الشامي إخلاء سبيل متهم بتدابير احترازية وذلك على ذمة القضية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠١٧ حصر أمن دولة عليا.



وأسندت النيابة للمتهم في القضية عددا من الاتهامات في مقدمتها الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون؛ جماعة الإخوان، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهما بذلك.



وتضمنت قائمة الاتهامات تمويل تلك الجماعة ومعاونتها على تنفيذ أغراضها الإرهابية ضد الدولة ومؤسساتها.

