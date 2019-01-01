مايك بنس يكشف النقاب عن مركبة فضاء سيتم إرسالها إلى القمر

أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اليوم السبت استكمال إنشاء مركبة الفضاء أوريون التابعة لإدارة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا) الخاصة بمهمة أرتميس 1 التي سيتم إرسالها إلى القمر في ذكرى مرور 50 عاما على هبوط مركبة الفضاء أبوللو 11 على سطح القمر.



وتقول ناسا إن أرتميس 1 ستطلق مركبة الفضاء أوريون وصاروخ نظام الإطلاق الفضائي حول القمر لاختبار النظام وتمهيد الطريق أمام هبوط أول امرأة وثاني رجل على سطح القمر خلال خمس سنوات بالإضافة إلى مهام أخرى إلى المريخ.