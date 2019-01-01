متى تظهر نتائج حقن الشعر بالبلازما؟

حقن البلازما للشعر هي تقنية علاجية يتم خلالها سحب الدم ومعالجته، ثم إعادة حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية في فروة الرأس لتحفيز نمو الشعر، ومن خلال هذه السطور سوف نعرفكم متى تظهر نتائج حقن البلازما للشعر كما قالت دكتورة ريهام حمدي:



يجب أن تعلم أن النتائج تختلف من شخص لآخر حسب الحالة الصحية، وعمر المريض، وسبب تساقط الشعر، ويجب ألا تتوقع نتائج فورية بعد الحقن، حيث يستغرق تجديد خلايا الشعر فترة لا تقل عن شهر أو شهرين، ولا يتم ملاحظة النتائج النهائية إلا بعد ستة أشهر.



قد تظهر النتائج الأولية بعد الجلسة الثالثة والرابعة في شكل نمو بسيط للشعر في مواقع الحقن، ثم يزداد نمو الشعر، ويزداد سمكه إلى كثافته الطبيعية، وستلاحظ أن الشعر الجديد ينمو بصحة ويكون جيد المظهر، مما يوضح فوائد البلازما للشعر.