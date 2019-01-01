القومى لثقافة الطفل يصدر الجزء الأول من مختصر "تاريخ مصر"

يصدر المركز القومى لثقافة الطفل، الجزء الأول من الموسوعة المختصرة للأطفال تحت عنوان "تاريخ مصر" تحرير محمود قاسم، وتقديم الدكتور محمد عفيفى.



وشارك فى الإعداد نخبة من المؤرخين ومنهم: رؤوف عبور، عاصم الدسوقى، قاسم عبده قاسم، حاتم الطحاوى، محمد عفيفى، ومحمود حمزة.



ويستكمل المركز مشروع نشر باقى أجزاء الموسوعة التى تتناول المراحل التاريخية على مر العصور بالتعاون مع أعضاء لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة.