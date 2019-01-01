تجديد حبس مسجل خطر لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بالشرابية

أمرت نيابة شمال القاهرة، تجديد حبس محمود.أ 30 سنة مسجل خطر 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك لاتهامه بالاتجار في الأقراص المخدرة، متخذا من دائرة قسم الشرابية مكانا له لترويج وتوزيع تجارته غير المشروعة.

كان رجال مباحث المخدرات بالقاهرة، تمكنوا من القبض على مسجل خطر وبحوزته 600 جرام من مخدر الحشيش فى منطقة الشرابية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.

