تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة سيارة فى الزاوية

أمرت نيابة شمال القاهرة، بتجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، فى اتهامه بسرقة سيارة بأسلوب المفتاح المصطنع، وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

كان ضباط قسم شرطة الزاوية الحمراء، تمكنوا أثناء تفقدهم للحالة الأمنية بالمنطقة، من ضبط عاطل سبق اتهامه فى قضايا آخرهم "حيازة مخدرات"، أثناء قيامه بسرقة سيارة، بأسلوب المفتاح المصطنع، حيث عثر بحوزته على سلاح أبيض "سنجة".

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتخصصه فى سرقة السيارات، بذات الأسلوب، وتم التوصل للمجنى عليه، وباستدعائه اتهمه بالسرقة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.