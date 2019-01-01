فى خدمتك.. نصائح هامة قبل السفر للخارج

وزارة الخارجية تقدم لك بعض النصائح والإرشادات الهامة التي يمكن لك الاستعانة بها لتعاونك في أية مشاكل قد تواجهك خلال رحلتك وتعمل على إتمام رحلتك بنجاح وذلك من خلال موقعها على الانترنت



ونقلا عن الوزارة نقلنا لك بعض النصائح الهامة قبل السفر، وهي:



التأشيرة:

• احرص على الحصول على تأشيرة الدخول القانونية المناسبة للدول التي تريد السفر إليها من سفارة أو قنصلية الدولة المراد السفر إليها.

• بصفة عامة يجب الحصول على تأشيرة دخول مسبقًا قبل السفر إلى معظم الدول الإفريقية.

• تجنب السفر إلى دولة إفريقية محددة غير دولة أخرى، مما ينطوي على ذلك من مشاكل تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية.

• يمكن الحصول على تأشيرة دولة ليس لها تمثيل في جمهورية مصر العربية عن طريق الحصول على خطاب من وزارة الخارجية بعد تقديم المستندات الدالة على الغرض من السفر وضرورته وبموجب ذلك الخطاب يمكن الحصول على تأشيرة الدخول من خلال أقر تمثيل لهذه الدولة أو عند الوصول.



الإقامة:

• احرص على الالتزام بنوع التأشيرة ومدتها.

• ضرورة اتباع إجراءات تسجيل الإقامة حسب شروط كل دولة.

• الحرص على تجديد الإقامة قبل انتهائها بوقت كاف؛ تجنبًا للمشاكل التي يمكن أن تؤدي إلى إلغائها نتيجة التأخير.

• إحرص دائمًا على الحصول على مخالصات وشهادات تثبت خلو طرفك من آيه إلتزمات أو ديون في الدولة.



عقد العمل:

• تأكد من أن العقد الموجود لديك يتضمن جميع حقوقك في الغربة.

• احرص على أن يكون العقد شاملًا للرعاية الصحية؛ نظرًا لارتفاع تكلفة العلاج في بعض الدول الإفريقية نتيجة ندرة الرعاية الطبية المتميزة.

• تأكد من شمول العقد على كافة الجوانب القانونية التي تؤمن إقامتك في الدولة.

• يجب أن تقوم بالتصديق على العقد من وزارة القوى العاملة والهجرة المختصة وأن يتم التصديق عليه من سفارة الدولة؛ ضمانًا لجديته وشرعيته.