إحالة 3 عاطلين للمحاكمة بتهمة النصب على المواطنين بالنزهة

أمرت نيابة النزهة بإحالة 3 عاطلين لمحكمة الجنح، لمحاكمتهم بتهمة النصب على المواطنين، وإيهامهم بقدرتهم على التنقيب عن الآثار والذهب.



بدأت القضية أثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم النزهة، حيث اشتبهت فى 3 أشخاص يستقلون سيارة.



وبفحصهم تبين أن أحدهم مطلوب حبسه فى 13 حكما متنوعا، وبتفتيش السيارة عثر داخلها على حقيبة بها كيس بلاستيك يحوى "كمية من التراب" - وحقيبة داخلها قطع حجرية مختلفة الأحجام - سبيكة فضية وزنت 800 جرام - 3 هواتف محمولة - ومبلغ مالى.



وبمناقشتهم اعترف المقبوض عليهم بحيازتهم للمضبوطات بقصد استخدامها فى النصب على المواطنين، عقب إيهامهم بتحصلهم على المضبوطات إثر تنقيبهم عن الآثار، وقدرتهم على استخراج الذهب والفضة منها، وترغيبهم بالاستعانة بهم فى أعمال التنقيب مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات.