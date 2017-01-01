سويسرا تكشف عن قيامها بجهود وساطة لحل الأزمة السياسية في الكاميرون

كشفت سويسرا، اليوم السبت، رسميا النقاب عن قيامها بجهود وساطة من أجل مساعدة حكومة الكاميرون في التفاوض مع الانفصاليين لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة في المناطق الناطقة بالانجليزية من الكاميرون، والتي أدت - حتى الآن - إلى مصرع أكثر من ألفي شخص.



وذكر راديو (صوت أمريكا) في نشرته باللغة الانجليزية أن سفير سويسرا لدى الكاميرون، بيترو لازيرى، أوضح - في تصريحات صحفية - أن بلاده تتوسط في الأزمة السياسية القائمة شمال غرب وجنوب غرب الكاميرون منذ عام 2016، مشيرا إلى أن المفاوضات تجري في إطار توجيهات وإرشادات وزارة الخارجية الاتحادية السويسرية.



وتابع السفير السويسري أن جهود بلاده تهدف إلى إجراء حوار مع مختلف الأطراف، فيما كشفت العناصر الانفصالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي النقاب عن أن هذه المفاوضات تجرى في جنيف دون التطرق إلى أية تفاصيل أخرى.



ورفض السفير السويسري التطرق إلى تحديد المدى الذي قطعته المفاوضات، مكتفيا بالإشارة إلى أن بلاده بالتعاون مع مركز الحوار الإنساني - الذي يتخذ من جنيف مقرا له - تسعى إلى التوصل إلى حل سلمى ودائم للازمة السياسية.



وكان الرئيس الكاميروني، بول بيا، أعلن نهاية عام 2017 الحرب على الانفصاليين في البلاد، مؤكدا أنه لن يتفاوض مع إرهابيين خرجوا من أجل تقسيم البلاد، مشيرا إلى أن مهمته الأساسية هي حماية النظام العام والسلام الاجتماعي ووحدة وسيادة أراضي الكاميرون.