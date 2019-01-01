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عالم

الصادق المهدي يحذر من «أحزاب مُتطرفة» تسعى لعرقلة اتفاق السودان السياسي

السبت 20/يوليه/2019 - 11:10 م
جريدة الدستور
عبير سليم
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حذر رئيس حزب الأمة القومي السوداني الإمام الصادق المهدي، من أحزاب ( لم يسميها)، تُراهن علي الفوضي ولا تؤمن بالديمقراطية وتنظُر للفترة الٳنتقالية كفرصة لبناء مجد سياسي بالمواقف المتطرفة لسـد الطريق ٲمام اتفاق يعبر بٳنتقال سلس بالبلاد.

جاء ذلك مساء اليوم السبت، خلال مخاطبته ورشة بعنوان "الإعداد لمؤتمر السلام الشامل والعادل"، تٲتي ضمن مشروع بناء المستقبل الوطني الذي يهدف الي بلورة مشروعات الفترة الإنتقالية في السودان.

وشدد المهدي بحسب ما أوردت صحيفة "باج نيوز" السودانية، على أن قضية السـلام تُعد هي ٲولوية الحكومة الانتقالية، ودعا لإنشاء مجلس قومي للسلام.

وطالب بتحقيق مستقل وشفاف وواسع في كل الجرائم التي ٲرتكبت قبل وبعد الثالث من يونيو الماضي.

ودعا المهدي قوى الثورة للسعي بعجلة وعقل لقيادة الموقف الذي يـؤدي الي سلطة مدنية ديمقراطية.

وأكد المهدي وجود تحديات خارجية تتمثـل في مواجهة قوى خارجية قال إنها لا تريد عافية للسودان وتجد ضالتها في فشل تجربة الٳنتقال والٳنتكاسة حتي لا تكون حافز لنهوض الشعوب والثورة ضد الطغيـان.
وأشار إلى تحديات داخلية سمّاها بـ "تٲمر قوى الردة" والثورة المضادة ونوه إلى أنها تسعي لٳختطاف الثورة بٳغراء ضباط للٳقدام علي ٳنقلاب، فضلًا عن تحركاتها لخلق الفوضى وقطع الطريق ٲمام الاتفاق علي تشكيل السلطة المدنية الملتزمة بالسلام والديمقراطية.

وفي سياق مُتصل قطع المهدي بٲن الجبهة الثـورية السودانية التي تضم أبرز الحركات المسلحة (تحرير السودان-والشعبية قطاع شمال- والعدل والمساواة)، طرف اصيل في قوﻯ ٳعلان الحرية والتغيير وتمسك بمشاركتهم بفاعلية في بناء السلام.

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