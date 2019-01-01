رئيس الجالية المصرية بباريس يبحث عن إمام مسجد.. و"الأوقاف" ترد

التمس صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في باريس، من وزارة الأوقاف، أن تعين إمام مسجد وخطيب مصري، في مسجد الروضة بباريس.

وقال فرهود، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن المسجد ذاع صيته في فرنسا، وبحاجة لخطيب أزهري.

من ناحيته، قال جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، إن وزارة الأوقاف لها أكثر من 100 مبعوث رسمي على نفقة وزارة الأوقاف، ومبعوثين من تعاقدات شخصية تصل إلى 4 آلاف مبعوث.

وطلب من رئيس الجالية المصرية بباريس، إرسال دعوة رسمية عبر الخارجية من المركز الثقافي الإسلامي، لاستقدام خطيب، مشيرًا إلى أنه يحق له تسمية شخص بعينه، أو ترشح له وزارة الأوقاف إمام وخطيب ومدرس.