منتخب الكرة الشاطئية يخسر أمام عمان في نهائي بطولة نيوم

خسر المنتخب الوطني للكرة الشاطئية أمام نظيره العماني، بنتيجة 4-5، في المباراة النهائية، بالبطولة الدولية الودية للكرة الشاطئية المقامة بمدينة نيوم بالسعودية.



وحقق المنتخب الإماراتي المركز الثالث، بعد فوزه بركلات الترجيح على المنتخب السعودي، فيما حل المنتخب الإنجليزي في المركز الخامس، والمنتخب الصيني في المرتبة السادسة والأخيرة.



ولعب المنتخب الوطني ضمن المجموعة الثانية، حيث فاز على الصين 7-صفر والسعودية 4-2، فيما فازت السعودية على الصين 6-5، ليتصدر المنتخب الوطني المجموعة ويتأهل للنهائي، يليه السعودية وأخيرا الصين.



وضمت المجموعة الأولى سلطنة عمان التي فازت على الإمارات 6-4، وعلى المنتخب الإنجليزي 3-صفر، فيما فازت الإمارات على المنتخب الانجليزي 4-1، لتتصدر سلطنة عمان المجموعة تليها الإمارات وأخيرا انجلترا.