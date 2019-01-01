«ونس» مبادرة لدمج أطفال السودانيين اللاجئين في المجتمع المصري

منذ طفولتها وهى مجنونة بالفن لأنه أسهل طريقة لتقديم فكرة أو قيمة معينة لأشخاص من مختلف الطبقات والقوميات والثقافات دفعها عملها في المجتمع المدني وما تعلمته عن الظروف المعيشية للاجئين في مصرخاصةً اللاجئين السودانيين خلق نوعا من الشعور بالمسئولية المجتمعية نحوهم.



إنها الشابة المصرية أميرة المصرى صاحبة مبادرة wanas لدمج هؤلاء الأطفال الأجئين فى المجتمع المصرى، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية من خلال تقديم ورش عمل متنوعة للأطفال في الرسم وإعادة التدوير والرقص والمسرح كانت المبادرة بمثابة نموذج محاكاة للمجتمع الذي يعيشون فيه.



تمكنت المبادرة من الحصول على الدعم من مختلف المنظمات مثل منظمة إنقاذ الطفولة والسفراء للحوار والمقتصر حتى الآن على شكل الدعم المعنوى فقط، ولكن تأمل أميرة وكل من انضم لها فى المبادرة فى الحصول على تمويل مادى للمبادرة من جميع المنظمات المعنية بالطفل تحديدا.