لجنة لمتابعة افتتاح الأكاديمية المهنية بالعريش

وصل إلى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء رمضان على رمضان ومدنى محمد إبراهيم على رأس لجنة من وزارة التربية والتعليم، لمتابعة افتتاح فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين، حيث كان في استقبالهما المهندسة ليلى مرتجي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.



وأكدت وكيل الوزارة أن اللجنة ستتابع تأثيث مقر فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بشمال سيناء، وآخر الاستعدادات والإنشاءات والتجديدات ووسائل الأمن والأمان فى مقر فرع الأكاديمية، تمهيدا لافتتاحه لخدمة المعلمين على مستوى المحافظة بدلا من انتقالهم للإسماعيلية للالتحاق بالأكاديمية، وأنه تم اختيار مركز العلوم الاستكشافي بالعريش ليكون مقرا لفرع الأكاديمية.



حضر المقابلة فخر الدين عبد العاطى مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم، وإبراهيم الديب مدير إدارة التدريب بالمديرية.