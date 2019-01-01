محمد الباز: محمد مرسي منافق لا تجوز عليه صلاة الجنازة (فيديو)

استخلص الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، من خطبة الجمعة لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، عن النفاق والمنافقين، أن الرئيس الأسبق محمد مرسي لم يكن يجوز عليه صلاة الجنازة لأنه منافق.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "وزير الأوقاف قال إن الخونة والمنافقين لا يُصلى عليهم، واستند إلى الآية، "ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره".

وأردف: "لهذا الصلاة على محمد مرسي لم تكن جائزة، لأنه تنطبق عليه كل صفات المنافقين؛ إذا حدث كذب، وهو يكذب طول الوقت، وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، وكل هذا ينطبق عليه".

ووجه الباز، رسالة لمن تعاطف مع مرسي، ودعوا للصلاة عليه في المساجد، قائلًا: "رجل منافق".